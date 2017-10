UPDATE 4-Soccer-Serie A top scorers

Sept 20 (Gracenote) - Top scorers of the Serie A on Wednesday 8 Paulo Dybala (Juventus) 6 Mauro Icardi (Inter Milan) Dries Mertens (Napoli) Ciro Immobile (Lazio) 5 Edin Dzeko (AS Roma) 4 Fabio Quagliarella (Sampdoria) 3 Alejandro Gomez (Atalanta Bergamo) Cyril Thereau (Fiorentina) Ivan Perisic (Inter Milan) Jose Callejon (Napoli) Andrea Belotti (Torino) Adem Ljajic (Torino) 2 Patrick Cutrone (AC Milan) Nikola Kalinic (AC Milan) Franck Kessie (AC Milan) Suso (AC Milan) Andrea Petagna (Atalanta Bergamo) Joao Pedro (Cagliari) Pietro Pellegri (Genoa) Gonzalo Higuain (Juventus) Mario Mandzukic (Juventus) Piotr Zielinski (Napoli) Kevin Lasagna (Udinese)