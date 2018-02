Feb 25 (OPTA) - Results and fixtures for the J-League on Saturday (start times are JST) Tokyo (0) 1 Urawa Reds (0) 1 Sanfrecce Hiroshima (1) 1 Consadole Sapporo (0) 0 Gamba Osaka (1) 2 Nagoya Grampus (1) 3 Shonan Bellmare (1) 2 V-Varen Nagasaki (1) 1 Sunday, February 25 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Kashiwa Reysol (1200/0400) Shimizu S-Pulse v Kashima Antlers (1200/0400) Júbilo Iwata v Kawasaki Frontale (1430/0630) Cerezo Osaka v Yokohama F. Marinos (1500/0700)