Mar 5 (OPTA) - Summaries for the J-League on Sunday (start times are JST) Urawa Reds (1) 1 Scorers: T. Aoki 43 Yellow card: Maurício 15, Abe 46, Endo 70 Subs used: Ljubijankič 74 (Martinus), Taketomi 80 (Muto), Lee 83 (Nagasawa) Sanfrecce Hiroshima (0) 2 Scorers: K. Shibasaki 66, S. Inagaki 79 Yellow card: Kashiwa 17 Subs used: Shibasaki 56 (Dangda), Yoshino 71 (Aoyama), Kudo 89 (Kawabe) Attendance: 41,324 Referee: Masaki Tsuruoka .................................................................