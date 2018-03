J-League Summaries

Mar 10 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Kawasaki Frontale (1) 2 Scorers: Eduardo Neto 8, A. Ienaga 55 Yellow card: Oshima 50, Kurumaya 68 Subs used: Moriya 73 (Eduardo Neto), Hasegawa 75 (Nakamura), Morita 85 (Elsinho) Gamba Osaka (0) 0 Subs used: Izumisawa 46 (Nagasawa), Hwang Eui-Jo 58 (Ide), Fukuda 72 (Nakamura) Attendance: 22,520 Referee: Hiroyoshi Takayama ................................................................. Yokohama F. Marinos (0) 1 Scorers: Hugo Vieira 87 Yellow card: Degenek 54, Amano 56, Matsubara 94 Subs used: Babunski 46 (Nakamachi), Ito 63 (Amano), Shinozuka 63 (Yun Il-Lok) Sagan Tosu (1) 2 Scorers: Cho Dong-Geon 12, V. Ibarbo 57pen Yellow card: Takahashi 6, Ibarbo 11, Jung Seung-Hyeon 87 Subs used: Takahashi 73 (Cho Dong-Geon), Takahashi 90 (Ono) Attendance: 11,247 Referee: Hirokazu Otsubo ................................................................. Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: N. Ishihara 86 Yellow card: Kobayashi 59 Subs used: Nishimura 64 (Tomita), Sugai 74 (Kobayashi), Germain 74 (Abe) Vissel Kobe (1) 1 Scorers: M. Mihara 27 Yellow card: Tanaka 3, Jung Woo-Young 56, Bunmathan 68 Subs used: Ogawa 59 (Masuyama), Watanabe 63 (Havenaar), Wellington 87 (Podolski) Attendance: 14,270 Referee: Keisuke Nobori ................................................................. V-Varen Nagasaki (1) 1 Scorers: M. Suzuki 44pen Yellow card: Juanma 85 Subs used: Tagami 71 (Takasugi), Nakahara 79 (Sawada), Nakamura 84 (Shimada) Urawa Reds (0) 1 Scorers: Z. Ljubijankič 76 Subs used: Taketomi 67 (Nagasawa), Ljubijankič 71 (Martinus), Kikuchi 82 (Ugajin) Attendance: 15,975 Referee: Atsushi Masaki ................................................................. Kashima Antlers (0) 0 Yellow card: Kanazaki 36, Shōji 87 Missed penalty: M. Kanazaki 65 Subs used: Suzuki 58 (Pedro Junior), Ito 66 (Nakamura), Kanamori 81 (Koki Anzai) Sanfrecce Hiroshima (0) 1 Scorers: T. Wada 51 Yellow card: Sasaki 63 Subs used: Shibasaki 60 (Dangda), Yoshino 69 (Kashiwa), Watari 84 (Kawabe) Attendance: 16,799 Referee: Shoji Akisawa ................................................................. Kashiwa Reysol (1) 1 Scorers: Cristiano 4 Yellow card: Hosogai 47, Yoon Suk-Young 55 Subs used: Otani 61 (Hosogai), Segawa 79 (Esaka), Yamazaki 90 (Koizumi) Cerezo Osaka (0) 1 Scorers: Souza 60 Yellow card: Matsuda 57 Subs used: Yang Dong-Hyun 46 (Kakitani), Yamashita 78 (Kimoto), Tanaka 89 (Takagi) Attendance: 11,091 Referee: Naoya Okawa ................................................................. Júbilo Iwata (0) 2 Scorers: Adailton 52, F. Musayev 89 Yellow card: Shinzato 38 Subs used: Yamada 80 (Nakamura), Musayev 83 (Uehara), Matsumoto 90 (Adailton) Tokyo (0) 0 Yellow card: Diego Oliveira 50 Subs used: Nagai 65 (Diego Oliveira), Hashimoto 76 (Omori), Kubo 82 (Yonemoto) Attendance: 13,928 Referee: Atsushi Kamimura ................................................................. Consadole Sapporo (1) 1 Scorers: J. Bothroyd 15 Yellow card: Shindo 57, Songkrasin 70 Subs used: Jonathan Reis 67 (Fukai), Tokura 77 (Suga), Arano 78 (Hyodo) Shimizu S-Pulse (1) 3 Scorers: Crislan 26, S. Kaneko 48, Y. Kawai 67 Yellow card: Duke 71 Subs used: Jong Tae-Se 66 (Kitagawa) Attendance: 19,390 Referee: Yoichi Fujii ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (JST/GMT) Shonan Bellmare v Nagoya Grampus (1500/0700)