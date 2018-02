UPDATE 2-J-League Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Tokyo (0) 1 Scorers: K. Higashi 48 Yellow card: Yonemoto 77 Subs used: Nagai 70 (Diego Oliveira), Kubo 72 (Maeda), Togashi 84 (Omori) Urawa Reds (0) 1 Scorers: T. Makino 50 Yellow card: Kashiwagi 45 Subs used: Taketomi 64 (Nagasawa), Ljubijankič 84 (Muto) Attendance: 35,951 Referee: Futoshi Nakamura ................................................................. Sanfrecce Hiroshima (1) 1 Scorers: T. Dangda 28 Yellow card: Kawabe 69, Aoyama 81 Subs used: Nogami 62 (Chiba), Watari 84 (Dangda), Shibasaki 88 (Kawabe) Consadole Sapporo (0) 0 Yellow card: Bothroyd 72 Subs used: Ishikawa 60 (Suga), Ono 71 (Fukai), Jonathan Reis 71 (Songkrasin) Attendance: 17,026 Referee: Akihiko Ikeuchi ................................................................. Gamba Osaka (1) 2 Scorers: Y. Endō 13, S. Nagasawa 79 Subs used: Yajima 60 (Fukuda), Nakamura 69 (Hwang Eui-Jo), Izumisawa 89 (Endō) Nagoya Grampus (1) 3 Scorers: Gabriel Xavier 26, Willian Rocha 51, Jô 84 Yellow card: Kobayashi 66 Subs used: Tamada 72 (Aoki), Hattanda 82 (Akiyama), Kushibiki 87 (Hasegawa) Attendance: 28,681 Referee: Hirokazu Otsubo ................................................................. Shonan Bellmare (1) 2 Scorers: Lee Jung-Hyub 8, T. Ishikawa 80 Yellow card: Sugioka 32, Lee Jung-Hyub 50 Subs used: Ishikawa 46 (Stevanović), Takayama 74 (Takuya Okamoto), Noda 82 (Lee Jung-Hyub) V-Varen Nagasaki (1) 1 Scorers: D. Tagami 16 Subs used: Suzuki 46 (Halloran), Nakamura 80 (Sawada), Choi Gyu-Baek 90 (iio) Attendance: 12,148 Referee: Tomohiro Inoue ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Kashiwa Reysol (1200/0400) Shimizu S-Pulse v Kashima Antlers (1200/0400) Júbilo Iwata v Kawasaki Frontale (1430/0630) Cerezo Osaka v Yokohama F. Marinos (1500/0700)