UPDATE 2-J-League Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the J-League on Sunday (start times are JST) Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: K. Itakura 53 Yellow card: Itakura 31, Hiraoka 86 Subs used: Nishimura 70 (Abe), Sugai 77 (Kobayashi), Kim Jung-Ya 91 (Okuno) Kashiwa Reysol (0) 0 Yellow card: Koizumi 76, Nakayama 78, Nakamura 92 Subs used: Koizumi 59 (Otani), Segawa 59 (Otani), Kamekawa 75 (Yoon Suk-Young) Attendance: 15,655 Referee: Yoshihito Hayashi ................................................................. Shimizu S-Pulse (0) 0 Yellow card: Crislan 44 Missed penalty: Crislan 41 Subs used: Duke 68 (Ishige), Jong Tae-Se 71 (Kitagawa) Kashima Antlers (0) 0 Yellow card: Misao 22, Suzuki 38 Subs used: Yamamoto 67 (Abe), Doi 76 (Endo), Pedro Junior 84 (Uchida) Attendance: 19,632 Referee: Atsushi Kamimura ................................................................. Júbilo Iwata (0) 0 Yellow card: Ohi 44 Subs used: Matsumoto 46 (Morishita), Taguchi 58 (Sakurauchi), Uehara 70 (Musayev) Kawasaki Frontale (3) 3 Scorers: K. Nakamura 24, S. Taniguchi 43, Eduardo 45 Yellow card: Eduardo Neto 12, Eduardo 54 Subs used: Morita 67 (Eduardo Neto), Ōkubo 78 (Chinen), Noborizato 85 (Nakamura) Attendance: 31,375 Referee: Masuya Ueda ................................................................. Cerezo Osaka (0) 1 Scorers: Y. Kakitani 86 Yellow card: Maruhashi 68, Yamaguchi 88 Subs used: Souza 77 (Mizunuma), Takagi 77 (Kimoto), Yang Dong-Hyun 89 (Fukumitsu) Yokohama F. Marinos (1) 1 Scorers: R. Yamanaka 17 Subs used: Shinozuka 78 (Endo), Ito 80 (Hugo Vieira), Babunski 90 (Nakamachi) Attendance: 23,049 Referee: Yosuke Kubota ................................................................. Friday, March 2 fixtures (JST/GMT) Kawasaki Frontale v Shonan Bellmare (1800/1000) Cerezo Osaka v Consadole Sapporo (1800/1000) Kashiwa Reysol v Yokohama F. Marinos (1830/1030)