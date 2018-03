UPDATE 45-J-League Cup Summaries

Mar 7 (OPTA) - Summaries for the J-League Cup on Wednesday (start times are JST) Group Stage ................................................................. Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: T. Nishimura 74 Yellow card: Shoji 68 Subs used: Okuno 62 (Shiihashi), Notsuda 71 (Rafaelson), Itakura 91 (Shoji) Albirex Niigata (0) 1 Scorers: T. Tanaka 90+1 Yellow card: Yanagi 28 Subs used: Tanaka 67 (Watanabe) Attendance: 6,508 Referee: Tomohisa Gonda ................................................................. Ventforet Kofu (2) 3 Scorers: K. Mori 33, Junior Barros 34, Junior Barros 52 Subs used: Tanaka 46 (Takano), Araki 68 (Kubota), Soneda 75 (Junior Barros) Consadole Sapporo (0) 0 Yellow card: Tanaka 38, Yokoyama 61, Shirai 88 Subs used: Jonathan Reis 46 (Inamoto), Arano 46 (Ono), Shirai 46 (Tanaka) Attendance: 3,436 Referee: Yukitaka Kumagai ................................................................. Shimizu S-Pulse (0) 1 Scorers: Jong Tae-Se 48 Subs used: Taki 63 (Murata), Takahashi 77 (Kusukami), Hasegawa 83 (Duke) Júbilo Iwata (0) 0 Yellow card: Matsuura 6, Musayev 50, Adailton 51 Subs used: Nakano 65 (Adailton), Araki 71 (Ohta), Ito 79 (Musayev) Attendance: 8,125 Referee: Hideaki Nishio ................................................................. Shonan Bellmare (1) 1 Scorers: K. Takayama 20 Yellow card: Saka 23 Subs used: Umesaki 67 (Stevanović), Kikuchi 75 (Arai), Matsuda 87 (Omotehara) Sagan Tosu (0) 0 Yellow card: Ibarbo 78, Fujita 87 Subs used: Ibarbo 56 (Tagawa), Jung Seung-Hyeon 56 (Kim Min Hyeok), Ahn Yong-Woo 75 (Kawano) Attendance: 5,987 Referee: Takayuki Shimizu ................................................................. Vissel Kobe (0) 2 Scorers: L. Podolski 51, L. Podolski 62 Yellow card: Wellington 70 Subs used: Wellington 46 (Havenaar), Watanabe 63 (Masuyama), Otsuki 83 (Goke) V-Varen Nagasaki (2) 2 Scorers: Choi Gyu-Baek 3, T. Nagura 44 Yellow card: Maeda 80 Subs used: Kitatani 66 (Choi Gyu-Baek), Kono 75 (Hiramatsu), Nakahara 83 (Nagura) Attendance: 4,881 Referee: Yusuke Hamamoto ................................................................. Nagoya Grampus (0) 1 Scorers: H. Satō 87 Yellow card: Cezar Washington 59 Subs used: Izumi 57 (Ogaki), Hasegawa 63 (Cezar Washington) Urawa Reds (4) 4 Scorers: S. Koroki 9, T. Ogiwara 15, S. Koroki 17, T. Ogiwara 31 Yellow card: Aoki 36, Lee 49, Nagasawa 62 Subs used: Ljubijankič 36 (Koroki), Abe 63 (Aoki), Muto 89 (Taketomi) Attendance: 9,491 Referee: Noriyuki Suzuki ................................................................. Gamba Osaka (0) 0 Subs used: Yajima 46 (Endō), Nakamura 46 (Kurata), Nagasawa 61 (Ademilson) Sanfrecce Hiroshima (3) 4 Scorers: M. Kudo 9, K. Shibasaki 25, K. Shibasaki 31, M. Kudo 63 Yellow card: Niwa 52 Subs used: Kashiwa 60 (Shibasaki), Kawabe 74 (Felipe), Kawamura 82 (Watari) Attendance: 10,058 Referee: Hiroshi Yamauchi ................................................................. Yokohama F. Marinos (1) 1 Scorers: I. Shinozuka 4 Yellow card: Matsubara 31, Babunski 65 Subs used: Kanai 7 (Kurihara), Ito 70 (Hugo Vieira), Amano 87 (Babunski) Tokyo (0) 0 Yellow card: Ogawa 82 Subs used: Hara 74 (Nagai), Lipe Veloso 78 (Yamada) Attendance: 7,170 Referee: Shoji Akisawa .................................................................