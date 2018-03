UPDATE 5-J-League Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Nagoya Grampus (1) 1 Scorers: Gabriel Xavier 8 Subs used: Tamada 72 (Akiyama), Hattanda 87 (Aoki), Satō 94 (Gabriel Xavier) Júbilo Iwata (0) 0 Yellow card: Musayev 26, Sakurauchi 35 Subs used: Uehara 66 (Musayev), Matsuura 71 (Yamada), Matsumoto 82 (Guilherme Santos) Attendance: 38,916 Referee: Akihiro Takeda ................................................................. Tokyo (0) 0 Yellow card: Jang Hyun-Soo 46 Subs used: Kubo 70 (Yonemoto), Togashi 71 (Maeda), Hashimoto 83 (Muroya) Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: N. Ishihara 57 Subs used: Sugai 84 (Kobayashi), Nishimura 88 (Abe), Germain 94 (Ishihara) Attendance: 16,990 Referee: Genki Tawara ................................................................. Kashima Antlers (0) 1 Scorers: M. Kanazaki 78 Subs used: Abe 26 (Endo), Suzuki 65 (Pedro Junior), Nagaki 90 (Doi) Gamba Osaka (0) 0 Yellow card: Higashiguchi 36 Subs used: Nakamura 46 (Yajima), Fukuda 58 (Hwang Eui-Jo), Ide 79 (Nagasawa) Attendance: 24,545 Referee: Shu Kawamata ................................................................. Vissel Kobe (1) 2 Scorers: J. Tanaka 32, Jung Woo-Young 69 Yellow card: Podolski 39, Jung Woo-Young 60, Havenaar 74 Subs used: Wellington 63 (Hashimoto), Shunki Takahashi 78 (Ogawa), Watanabe 78 (Havenaar) Shimizu S-Pulse (2) 4 Scorers: Crislan 13, K. Kitagawa 26, Y. Tatsuta 72, S. Kaneko 82 Yellow card: Leandro Freire 6, Rokutan 84, Jong Tae-Se 90 Subs used: Duke 70 (Kitagawa), Jong Tae-Se 81 (Crislan) Attendance: 24,058 Referee: Toshiyuki Tanaka ................................................................. V-Varen Nagasaki (2) 2 Scorers: T. Sawada 2, M. Suzuki 35 Yellow card: Juanma 41 Subs used: Nakamura 65 (Suzuki), Choi Gyu-Baek 77 (Sawada), Maeda 86 (Usui) Sagan Tosu (0) 2 Scorers: H. Takahashi 60, Jung Seung-Hyeon 84 Yellow card: Yoshida 16, Jung Seung-Hyeon 36, Ikeda 89 Subs used: Ikeda 55 (Tagawa), Kawano 74 (Yuzo Kobayashi) Attendance: 14,125 Referee: Hironori Tajima ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (JST/GMT) Urawa Reds v Sanfrecce Hiroshima (1500/0700)