UPDATE 8-J-League Summaries

Mar 2 (OPTA) - Summaries for the J-League on Friday (start times are JST) Kawasaki Frontale (0) 1 Scorers: Y. Kobayashi 56 Yellow card: Ienaga 69 Subs used: Nara 19 (Eduardo), Ōkubo 69 (Chinen), Abe 83 (Nakamura) Shonan Bellmare (0) 1 Scorers: T. Matsuda 66 Yellow card: Kikuchi 59, Sugioka 70 Subs used: Mikić 57 (Takuya Okamoto), Omotehara 82 (Matsuda), Noda 88 (Lee Jung-Hyub) Attendance: 22,475 Referee: Reo Tanaka ................................................................. Cerezo Osaka (2) 3 Scorers: K. Sugimoto 27, T. Takagi 43, Y. Kakitani 72 Yellow card: Matsuda 67 Subs used: Yamamura 68 (Takagi), Yang Dong-Hyun 86 (Kakitani), Katayama 86 (Kimoto) Consadole Sapporo (0) 3 Scorers: C. Songkrasin 62, K. Fukai 69, R. Shindo 79 Yellow card: Miyoshi 94 Subs used: Hyodo 46 (Miyazawa), Ishikawa 82 (Fukai), Hayasaka 84 (Komai) Attendance: 10,415 Referee: Yusuke Hamamoto ................................................................. Kashiwa Reysol (0) 2 Scorers: K. Koizumi 49, K. Matsubara 75og Yellow card: Koizumi 62, Esaka 71 Subs used: Nakatani 30 (Kamata), Otani 61 (Hosogai), Nakagawa 84 (Esaka) Yokohama F. Marinos (0) 0 Subs used: Shinozuka 70 (Endo), Ito 76 (Nakamachi), Babunski 76 (Amano) Attendance: 10,659 Referee: Masashige Abe ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (JST/GMT) Nagoya Grampus v Júbilo Iwata (1300/0500) Tokyo v Vegalta Sendai (1400/0600) Kashima Antlers v Gamba Osaka (1500/0700) Vissel Kobe v Shimizu S-Pulse (1500/0700) V-Varen Nagasaki v Sagan Tosu (1800/1000) Sunday, March 4 fixtures (JST/GMT) Urawa Reds v Sanfrecce Hiroshima (1500/0700)