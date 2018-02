Feb 24 (OPTA) - Top Scorers in the J-League on Saturday 1 Jô (Nagoya Grampus) 1 Gabriel Xavier (Nagoya Grampus) T. Dangda (Sanfrecce Hiroshima) Y. Endō (Gamba Osaka) M. Havenaar (Vissel Kobe) K. Higashi (FC Tokyo) T. Ishikawa (Shonan Bellmare) Lee Jung-Hyub (Shonan Bellmare) T. Makino (Urawa Red Diamonds) S. Nagasawa (Gamba Osaka) Willian Rocha (Nagoya Grampus) D. Tagami (V-Varen Nagasaki) K. Tagawa (Sagan Tosu)