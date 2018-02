UPDATE 2-J-League Top Scorers

Feb 26 (OPTA) - Top Scorers in the J-League on Sunday 1 Jô (Nagoya Grampus) 1 Gabriel Xavier (Nagoya Grampus) Eduardo (Kawasaki Frontale) T. Dangda (Sanfrecce Hiroshima) Y. Endō (Gamba Osaka) M. Havenaar (Vissel Kobe) K. Higashi (FC Tokyo) T. Ishikawa (Shonan Bellmare) K. Itakura (Vegalta Sendai) Y. Kakitani (Cerezo Osaka) Lee Jung-Hyub (Shonan Bellmare) T. Makino (Urawa Red Diamonds) S. Nagasawa (Gamba Osaka) K. Nakamura (Kawasaki Frontale) Willian Rocha (Nagoya Grampus) D. Tagami (V-Varen Nagasaki) K. Tagawa (Sagan Tosu) S. Taniguchi (Kawasaki Frontale) R. Yamanaka (Yokohama F. Marinos)