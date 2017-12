Nov 30 (Gracenote) - Results from the Mexican championship Semifinal matches on Wednesday Semifinal Apertura Thursday, November 30, first leg America - Tigres 0-1 (halftime: 0-0) Next Fixtures (GMT): Semifinal Apertura Friday, December 1, first leg Monarcas Morelia v Monterrey (0130) Semifinal Apertura Sunday, December 3, second leg Tigres v America (0100) Monday, December 4, second leg Monterrey v Monarcas Morelia (0000)