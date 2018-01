Jan 13 (OPTA) - Results and fixtures for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura --------------------------------- Morelia (1) 1 Puebla (0) 0 Tijuana (1) 1 Necaxa (0) 0 Saturday, January 13 fixtures (CST/GMT) Lobos BUAP v Querétaro (1700/2300) América v Pachuca (1700/2300) Tigres UANL v Santos Laguna (1900/0100) León v Toluca (1906/0106) Guadalajara v Cruz Azul (2106/0306) Sunday, January 14 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Atlas (1200/1800) Veracruz v Monterrey (1800/0000)