Liga MX Summaries

Jan 15 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Clausura ................................................................. Veracruz (0) 0 Yellow card: Alan Santos 21, Rivas 31, Luna 50 Subs used: Luna 46 (Bravo), Á. López 67 (Viniegra), Lara 79 (Marrufo) Monterrey (1) 2 Scorers: Alfonso González 34, D. Pabón 85 Yellow card: Sánchez 75 Subs used: Carrizo 20 (González), Montes 82 (Alfonso González), Domínguez 90 (Pabón) Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. Friday, January 19 fixtures (CST/GMT) Puebla v Veracruz (1900/0100) Atlas v Toluca (2100/0300)