Liga MX Summaries

Jan 22 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Clausura ................................................................. Santos Laguna (0) 1 Scorers: Djaniny 54 Subs used: Alcoba 67 (Araújo), Isijara 77 (Djaniny), Lozano 83 (Martínez) Morelia (0) 0 Red card: Sandoval 85 Yellow card: Sosa 8 Subs used: Millar 59 (Vilchis), Lezcano 73 (Guzmán), Sandoval 83 (Rocha) Referee: Adalid Maganda Villalva ................................................................. Friday, January 26 fixtures (CST/GMT) Morelia v Querétaro (1900/0100) Tijuana v Puebla (2100/0300)