Liga MX Summaries

Jan 29 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Clausura ................................................................. Veracruz (1) 1 Scorers: Diego Chávez 32 Yellow card: Mares 62, Gallese 89, Viniegra 95 Subs used: Rivas 61 (Ramos), Murillo 69 (Diego Chávez), Viniegra 78 (Milán) Santos Laguna (0) 1 Scorers: Djaniny 90+2pen Yellow card: Djaniny 32, Vázquez 63 Subs used: Lozano 60 (Martínez), Isijara 71 (Jonathan Rodríguez), Martínez 76 (De Buen) Referee: Erick Yair Miranda Galindo ................................................................. Friday, February 2 fixtures (CST/GMT) Puebla v Guadalajara (1900/0100) Atlas v Cruz Azul (2100/0300)