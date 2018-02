Liga MX Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Clausura ................................................................. Veracruz (0) 1 Scorers: C. Esquivel 49 Yellow card: Cartagena 22, Mares 62, Ruíz 91 Subs used: Melitón Hernández 47 (Gallese), Menéndez 46 (Diego Chávez), Cid 80 (Luna) América (0) 1 Scorers: B. Valdez 90+2 Yellow card: Uribe 39, Domínguez 71 Subs used: Ibargüen 64 (Ibarra), Martín 77 (Cruz), Corona 86 (Ménez) Referee: Jorge Isaac Rojas Castillo ................................................................. Friday, February 23 fixtures (CST/GMT) Puebla v Necaxa (1900/0100) Atlas v Monterrey (2100/0300)