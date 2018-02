Liga MX Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Clausura ................................................................. Santos Laguna (0) 2 Scorers: J. Isijara 61, Djaniny 78 Yellow card: Araújo 8, Lozano 88 Subs used: De Buen 72 (Martínez), Cetré 87 (Furch), Andrade 92 (Lozano) Cruz Azul (0) 0 Yellow card: Roco 27, Á. Mena 52, Flores 86 Subs used: Fierro 46 (Cauteruccio), Rodríguez 61 (Á. Mena), Montoya 67 (Aldrete) Referee: José Alfredo Peñaloza Soto ................................................................. Friday, March 2 fixtures (CST/GMT) Morelia v Atlas (2100/0300) Tijuana v Lobos BUAP (2100/0300)