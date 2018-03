Liga MX Summaries

Mar 5 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Clausura ................................................................. Veracruz (0) 0 Yellow card: Luna 38, Ramos 71 Subs used: Murillo 46 (Cartagena), Paganoni 56 (Ruíz), Andrade 81 (Albín) Tigres UANL (2) 2 Scorers: L. Zelarayán 8, A. Gignac 31 Yellow card: Valencia 5, Gignac 61, Dueñas 82 Subs used: Aquino 56 (Zelarayán), Vargas 66 (Valencia), Jiménez 75 (Estrada) Referee: León Vicente Barajas Anzures ................................................................. Friday, March 9 fixtures (CST/GMT) Morelia v Veracruz (1900/0100) Atlas v Puebla (2100/0300)