UPDATE 10-Liga MX Summaries

Jan 14 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Lobos BUAP (0) 0 Yellow card: Advíncula 57, Aquino 93 Subs used: Morales 46 (Olvera), Ávila 58 (Medina), Manuel Pérez 69 (Erpen) Querétaro (1) 2 Scorers: Camilo Sanvezzo 44, E. Trejo 89 Yellow card: Camilo Sanvezzo 40, Puch 74, Arellano 92 Subs used: Gómez 50 (Corral), Arellano 68 (Noriega), Trejo 83 (Zamorano) Referee: León Vicente Barajas Anzures ................................................................. América (1) 2 Scorers: O. Peralta 14, H. Martín 75 Yellow card: Marchesín 81, Peralta 83 Missed penalty: O. Peralta 3 Subs used: Álvarez 21 (Paul Aguilar), Corona 61 (Quintero), Domínguez 77 (Ibarra) Pachuca (0) 2 Scorers: O. Murillo 47, V. Guzmán 89 Yellow card: Guzmán 81 Subs used: Palacios 70 (Aguirre), De La Rosa 78 (Á. Sagal), López 87 (Martínez) Referee: Roberto Ríos Jácome ................................................................. Tigres UANL (1) 2 Scorers: I. Sosa 22, A. Gignac 69 Subs used: Vargas 63 (Valencia), Zelarayán 88 (Gignac) Santos Laguna (0) 1 Scorers: Djaniny 54 Yellow card: Furch 27, Izquierdoz 30, Abella 80, Lozano 90 Subs used: Martínez 70 (Jonathan Rodríguez), Lozano 81 (Isijara), Alcoba 88 (Arteaga) Referee: Alejandro Funk Villafañe ................................................................. León (1) 3 Scorers: Elías Hernández 29, L. Montes 57, F. Navarro 74 Yellow card: Cornejo 39, Burdisso 78 Subs used: Burdisso 67 (Cornejo), Ramos 67 (Andrade), Díaz 90 (Navarro) Toluca (0) 1 Scorers: A. Ríos 54 Red card: Uribe 78 Yellow card: González 31, Barrientos 36, Sambueza 70 Subs used: Perg 60 (García), Quiñónes 65 (López), Canelo 82 (Vega) Referee: Óscar Mejía García ................................................................. Guadalajara (1) 1 Scorers: C. Cisneros 35 Yellow card: Pizarro 28, Sánchez 46, Pulido 80 Subs used: Brizuela 64 (Pineda), Macías 71 (Sánchez) Cruz Azul (0) 3 Scorers: F. Mora 50pen, R. Baca 78, F. Mora 90+2 Yellow card: Fierro 25, Aldrete 62, Salas 74 Subs used: Salas 27 (Silva), Peña 64 (Montoya), Zúñiga 73 (Rodríguez) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. Sunday, January 14 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Atlas (1200/1800) Veracruz v Monterrey (1800/0000)