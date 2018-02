UPDATE 2-Liga MX Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Puebla (2) 2 Scorers: O. Fernández 3, L. Cavallini 45+1 Yellow card: Fernández 26, Guerrero 67, Chumacero 74, Santamaría 80 Subs used: Escoboza 34 (Fernández), Rodríguez 69 (Venegas), Ó. Rojas 77 (Guerrero) Guadalajara (0) 0 Yellow card: Brizuela 68, Sandoval 79, Pulido 84 Subs used: Sandoval 46 (Pineda), Cisneros 46 (Edwin Hernández), Brizuela 62 (Pérez) Referee: Óscar Mejía García ................................................................. Atlas (1) 2 Scorers: J. Barreiro 45+2, J. Barreiro 72 Yellow card: Garnica 53, Robles 56, Morrison 64, Gómez 89 Subs used: Morrison 46 (Vigon), Á. Henríquez 89 (Gómez) Cruz Azul (1) 1 Scorers: C. Fierro 2 Yellow card: Baca 37, José Corona 60, Aldrete 75 Subs used: Flores 56 (Mora), Peña 63 (Montoya), Cauteruccio 78 (Rodríguez) Referee: Alejandro Funk Villafañe ................................................................. Saturday, February 3 fixtures (CST/GMT) Querétaro v Veracruz (1700/2300) Monterrey v León (1900/0100) Santos Laguna v Tijuana (1900/0100) Pachuca v Morelia (1906/0106) América v Lobos BUAP (2100/0300) Necaxa v Toluca (2100/0300) Sunday, February 4 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Tigres UANL (1200/1800)