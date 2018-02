UPDATE 2-Liga MX Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Morelia (0) 1 Scorers: M. Sansores 80 Yellow card: Vegas 86 Subs used: Vilchis 53 (Osuna), Sansores 59 (Lezcano), Sandoval 71 (Sepúlveda) Pumas UNAM (1) 2 Scorers: M. Alustiza 28, C. Guzmán 50og Yellow card: Castillo 31, Díaz 61, Barrera 67 Subs used: Abraham 65 (Alustiza), Torres 84 (Barrera), Mendoza 91 (Gallardo) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. Tijuana (0) 0 Red card: Bolaños 73 Yellow card: Mendoza 5, Pablo Aguilar 52, Musto 69, Valenzuela 93 Subs used: Guido 62 (Rivero), Bolaños 68 (Lucero), Mendoza 82 (Chávez) Querétaro (0) 2 Scorers: E. Puch 67pen, E. Puch 72 Yellow card: Sánchez 53, Noriega 73 Subs used: Noriega 70 (Sánchez), Yrizar 75 (Puch), Camilo Sanvezzo 86 (Everaldo) Referee: Jonathan Hernández Juárez ................................................................. Saturday, February 10 fixtures (CST/GMT) Lobos BUAP v Atlas (1700/2300) Cruz Azul v Necaxa (1700/2300) Tigres UANL v América (1900/0100) León v Puebla (1906/0106) Guadalajara v Santos Laguna (2106/0306) Sunday, February 11 fixtures (CST/GMT) Toluca v Monterrey (1200/1800) Veracruz v Pachuca (1800/0000) Tuesday, February 13 fixtures (CST/GMT) Atlas v Necaxa (1900/0100) Lobos BUAP v Tigres UANL (2030/0230) América v Morelia (2030/0230) Wednesday, February 14 fixtures (CST/GMT) Santos Laguna v León (1900/0100) Querétaro v Guadalajara (1900/0100) Monterrey v Cruz Azul (2030/0230) Pumas UNAM v Veracruz (2100/0300) Puebla v Toluca (2100/0300) Pachuca v Tijuana (2106/0306)