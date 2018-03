UPDATE 2-Liga MX Summaries

Mar 10 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Morelia (2) 2 Scorers: O. Mares 10og, D. Valdés 28 Yellow card: Loeschbor 52 Subs used: Sansores 73 (Sandoval), Vegas 83 (Vilchis), Rodríguez 87 (Valdés) Veracruz (0) 0 Yellow card: Esquivel 54, Villalba 67, Murillo 93 Subs used: Albín 46 (Alan Santos), Murillo 64 (Luna), Lara 75 (Villalba) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. Atlas (0) 1 Scorers: M. Caraglio 46 Subs used: Morrison 46 (Njoh), Govea 46 (Márquez), Á. Henríquez 91 (Garnica) Puebla (0) 0 Red card: Santamaría 58 Yellow card: Cavallini 44 Subs used: Acuña 52 (Fernández), Tabó 53 (Torres), Escoboza 67 (Marrugo) Referee: León Vicente Barajas Anzures ................................................................. Saturday, March 10 fixtures (CST/GMT) Cruz Azul v Pachuca (1700/2300) Lobos BUAP v Guadalajara (1700/2300) Querétaro v Necaxa (1700/2300) Tigres UANL v Tijuana (1900/0100) América v León (2100/0300) Sunday, March 11 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Toluca (1200/1800) Santos Laguna v Monterrey (1800/0000)