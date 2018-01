UPDATE 3-Liga MX Summaries

Jan 13 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Morelia (1) 1 Scorers: R. Ruidíaz 36 Yellow card: Vilchis 20, Rodríguez 83 Subs used: Millar 72 (Rocha), Reyes 78 (Vilchis), Rodríguez 85 (Sepúlveda) Puebla (0) 0 Yellow card: Venegas 78 Subs used: Torres 46 (González Díaz), Carreño 61 (Escoboza), Chumacero 69 (Enríquez) Referee: Miguel Ángel Flores Rodríguez ................................................................. Tijuana (1) 1 Scorers: L. Chávez 24 Yellow card: Orozco 39, Musto 62 Subs used: Guido 58 (Iturbe), Bolaños 71 (Malcorra), Muñoz 89 (Orozco) Necaxa (0) 0 Yellow card: Lichnovsky 30 Subs used: Alvarado 54 (Gallegos), Villalpando 64 (Álvarez), Fernández 68 (Pérez) Referee: Juan Andrés Esquivel González ................................................................. Saturday, January 13 fixtures (CST/GMT) Lobos BUAP v Querétaro (1700/2300) América v Pachuca (1700/2300) Tigres UANL v Santos Laguna (1900/0100) León v Toluca (1906/0106) Guadalajara v Cruz Azul (2106/0306) Sunday, January 14 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Atlas (1200/1800) Veracruz v Monterrey (1800/0000)