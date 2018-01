UPDATE 3-Liga MX Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Puebla (0) 2 Scorers: L. Cavallini 58, H. Rodríguez 66 Yellow card: Venegas 52 Subs used: Micolta 54 (Acuña), Tabó 71 (Fernández), Santamaría 82 (Marrugo) Veracruz (0) 0 Yellow card: Paganoni 38, Rivas 87 Subs used: Bravo 59 (Marrufo), Jefferson Murillo 64 (Viniegra), Albín 81 (Paganoni) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. Atlas (0) 1 Scorers: R. Morrison 47 Yellow card: Reyes 30, Zaldivar 37, Aboagye 53 Subs used: Arreola 46 (Zaldivar), Cardona 46 (Monroy), Á. Henríquez 71 (Aboagye) Toluca (2) 3 Scorers: A. Canelo 22, L. Quiñónes 27, R. Sambueza 90 Yellow card: Rodrigo Salinas 11, Quiñónes 32, Luis Manuel García 83 Subs used: Vega 60 (López), Delgadillo 84 (Canelo), Á. Reyna 93 (Barrientos) Referee: Edgar Ulises Rangel Araújo ................................................................. Saturday, January 20 fixtures (CST/GMT) Querétaro v Tigres UANL (1700/2300) Cruz Azul v León (1700/2300) Monterrey v Tijuana (1900/0100) Pachuca v Lobos BUAP (1906/0106) Necaxa v Guadalajara (2100/0300) Sunday, January 21 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v América (1200/1800) Santos Laguna v Morelia (1800/0000)