UPDATE 3-Liga MX Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Tuesday (start times are CST) Clausura ................................................................. Atlas (0) 1 Scorers: M. Caraglio 58 Yellow card: Morrison 85 Subs used: Vigón 73 (Á. Henríquez), Morrison 84 (Garnica), Gómez 90 (Arreola) Necaxa (0) 1 Scorers: M. Barragán 79 Yellow card: De Luna 12, Culma 80 Subs used: Barragán 62 (Dávila), Gallegos 68 (González), Culma 74 (Alvarado) Referee: León Vicente Barajas Anzures ................................................................. Lobos BUAP (0) 0 Yellow card: Aquino 37, Olascoaga 39 Subs used: García Sancho 46 (Tercero), Amione 59 (Olvera), Diego Jiménez 72 (Cortéz) Tigres UANL (0) 0 Red card: Rafael Carioca 21 Yellow card: Dueñas 14 Subs used: Meza 70 (Acosta), Valencia 78 (Sosa), Torres 87 (Vargas) Referee: Adonai Escobedo González ................................................................. América (3) 4 Scorers: C. Domínguez 5, M. Uribe 23, M. Uribe 37, O. Peralta 78 Yellow card: William da Silva 39, Ménez 44, Uribe 45 Subs used: Quintero 66 (Ménez), Ibargüen 75 (Corona), Peralta 76 (Martín) Morelia (1) 1 Scorers: A. Sepúlveda 20 Yellow card: Guzmán 1, Vegas 66 Subs used: Sansores 46 (Guzmán), Sandoval 70 (Lezcano), Loeschbor 76 (Vegas) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Wednesday, February 14 fixtures (CST/GMT) Santos Laguna v León (1900/0100) Querétaro v Guadalajara (1900/0100) Monterrey v Cruz Azul (2045/0245) Pumas UNAM v Veracruz (2100/0300) Puebla v Toluca (2100/0300) Pachuca v Tijuana (2106/0306) Friday, February 16 fixtures (CST/GMT) Morelia v Lobos BUAP (1900/0100) Saturday, February 17 fixtures (CST/GMT) Cruz Azul v Puebla (1700/2300) Tigres UANL v Atlas (1900/0100) León v Querétaro (1906/0106) Tijuana v Pumas UNAM (2030/0230) Necaxa v Monterrey (2100/0300) Guadalajara v Pachuca (2106/0306) Sunday, February 18 fixtures (CST/GMT) Toluca v Santos Laguna (1200/1800) Veracruz v América (1800/0000)