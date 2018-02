UPDATE 4-Liga MX Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Puebla (0) 1 Scorers: J. Guerrero 79 Subs used: Fernández 46 (Matheus Ribeiro), Tabó 66 (Marrugo), Venegas 82 (Acuña) Necaxa (0) 1 Scorers: M. Barragán 90+1 Subs used: Culma 64 (Dávila), Barragán 82 (González), Pérez 91 (Beckeles) Referee: Erick Yair Miranda Galindo ................................................................. Atlas (0) 0 Red card: Caraglio 34 Yellow card: Caraglio 34, Márquez 45 Subs used: Njoh 56 (Á. Henríquez), Vigón 71 (Garnica), Morrison 90 (Barreiro) Monterrey (0) 1 Scorers: N. Sánchez 87pen Yellow card: Pabón 78 Missed penalty: S. Medina 48 Subs used: Sánchez 56 (Gónzalez), Alfonso González 61 (Ortiz), Jorge Benítez 74 (Velarde) Referee: Jonathan Hernández Juárez ................................................................. Saturday, February 24 fixtures (CST/GMT) Lobos BUAP v Veracruz (1700/2300) Querétaro v Toluca (1700/2300) Tigres UANL v Morelia (1900/0100) Pachuca v León (1906/0106) América v Tijuana (2100/0300) Sunday, February 25 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Guadalajara (1200/1800) Santos Laguna v Cruz Azul (1800/0000)