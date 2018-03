UPDATE 4-Liga MX Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Morelia (2) 2 Scorers: R. Millar 34, R. Ruidíaz 45 Yellow card: Millar 42, Osuna 79 Subs used: Valdés 46 (Sandoval), Lezcano 63 (Vilchis), Rodríguez 79 (Sansores) Atlas (1) 1 Scorers: D. Arreola 37pen Yellow card: Govea 40, Vigón 85 Subs used: Njoh 46 (Govea), Cardona 58 (Á. Henríquez) Referee: Óscar Mejía García ................................................................. Tijuana (1) 3 Scorers: L. Mendoza 35, M. Bolaños 63pen, José García 73 Yellow card: Musto 26, Mendoza 56, Valenzuela 66 Subs used: Rubin 58 (Mateus), Guido 73 (Bolaños), Malcorra 77 (Mendoza) Lobos BUAP (0) 1 Scorers: J. Quiñones 85 Yellow card: Aquino 44, Rodríguez 60, Advíncula 62, Amione 73 Subs used: Quiñones 64 (Cortéz), Amione 69 (Cercado), Sánchez 77 (Aquino) Referee: Miguel Ángel Flores Rodríguez ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (CST/GMT) Cruz Azul v Querétaro (1700/2300) Monterrey v Puebla (1900/0100) León v Pumas UNAM (1906/0106) Necaxa v Santos Laguna (2100/0300) Guadalajara v América (2106/0306) Sunday, March 4 fixtures (CST/GMT) Toluca v Pachuca (1200/1800) Veracruz v Tigres UANL (1800/0000)