UPDATE 4-Liga MX Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Cruz Azul (3) 5 Scorers: W. Montoya 4, F. Mora 8, Á. Mena 9, Edgar Méndez 66, Á. Mena 78 Yellow card: Baca 64, José Corona 76 Subs used: Salas 61 (Montoya), Velázquez 74 (Roco), Cauteruccio 80 (Mora) Pachuca (0) 0 Yellow card: Á. Sagal 26, Jorge Hernández 77 Subs used: Jara 24 (García), Palacios 53 (Walter González), Giménez 63 (Á. Sagal) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Lobos BUAP (0) 0 Yellow card: Cortéz 22, Aquino 23, Advíncula 40, Cercado 42, Rodríguez 74 Subs used: Sánchez 58 (Cercado), Escoto 68 (Cortéz), Olascoaga 80 (Ávila) Guadalajara (1) 1 Scorers: J. Macías 6 Yellow card: Edwin Hernández 37 Subs used: Godínez 46 (Edwin Hernández), López 64 (Pulido), Ó. Macías 69 (Pérez) Referee: José Alfredo Peñaloza Soto ................................................................. Querétaro (0) 1 Scorers: Everaldo 78 Yellow card: Güemez 43, Mier 91 Subs used: Benítez 63 (Yrizar), Everaldo 73 (Britos) Necaxa (0) 1 Scorers: V. Dávila 55 Yellow card: Alvarado 3, Ponce 30 Subs used: Pérez 72 (Dávila), Torres 85 (González), Culma 87 (Gallegos) Referee: León Vicente Barajas Anzures ................................................................. Tigres UANL (1) 1 Scorers: A. Gignac 43 Yellow card: Jorge Torres 71 Subs used: Damm 67 (Sosa), Valencia 70 (Vargas), Zelarayán 90 (Gignac) Tijuana (0) 0 Yellow card: Guido 78 Subs used: Rivero 54 (Chávez), Bolaños 56 (Chávez), José García 71 (Rubin) Referee: Alejandro Funk Villafañe ................................................................. América (1) 2 Scorers: M. Uribe 27, M. Uribe 68 Red card: Paul Aguilar 73 Yellow card: Vargas 31, Domínguez 33 Subs used: Ibargüen 64 (Vargas), Orrantía 76 (Ménez), Corona 80 (Domínguez) León (0) 0 Yellow card: Cornejo 15, Mosquera 38 Subs used: Díaz 72 (Andrade), Donovan 76 (Cornejo), Ceratto 86 (Burbano) Referee: Miguel Ángel Flores Rodríguez ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Toluca (1200/1800) Santos Laguna v Monterrey (1800/0000)