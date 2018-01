UPDATE 5-Liga MX Summaries

Jan 21 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Querétaro (0) 0 Yellow card: Gómez 13, Samudio 64, Martínez 64 Subs used: Britos 55 (Yrizar), Candelo 58 (Zamorano), Trejo 80 (Noriega) Tigres UANL (0) 0 Yellow card: Dueñas 27, Meza 43, Rafael Carioca 64 Subs used: Gignac 61 (Sosa), Torres 68 (Dueñas), Damm 80 (Vargas) Referee: Miguel Ángel Flores Rodríguez ................................................................. Cruz Azul (0) 0 Yellow card: Baca 33, Salas 84 Subs used: Á. Mena 51 (Montoya), Peña 74 (Fierro) León (0) 0 Yellow card: Mejía 63, Burdisso 92 Subs used: Burdisso 77 (Navarro), Burbano 77 (Cornejo), Ramos 87 (Andrade) Referee: Jonathan Hernández Juárez ................................................................. Monterrey (0) 0 Yellow card: Montes 12, Hurtado 42, Urretaviscaya 89 Missed penalty: A. Hurtado 76 Subs used: Urretaviscaya 63 (Gónzalez), Cruz 85 (Pabón) Tijuana (0) 0 Yellow card: Chávez 45, Mendoza 66, Pablo Aguilar 67, Musto 69, Pérez 74, Malcorra 78 Subs used: Mendoza 53 (Orozco), Bolaños 67 (Iturbe), Guido 79 (Rivero) Referee: Iván Asael Martínez Gómez ................................................................. Pachuca (3) 3 Scorers: Á. Sagal 10, F. Jara 24pen, E. Aguirre 40 Yellow card: Murillo 37, Á. Sagal 75 Subs used: Palacios 52 (Aguirre), Sánchez 78 (Á. Sagal), Walter González 93 (Jara) Lobos BUAP (0) 1 Scorers: H. Olvera 48 Yellow card: Medina 77, Ávila 86, Amione 89 Subs used: Ávila 46 (Escoto), Rodríguez 64 (Cortéz), Amione 78 (Medina) Referee: José Luis Báez Félix ................................................................. Necaxa (1) 1 Scorers: C. Gonzalez 45+1 Yellow card: Lichnovsky 12 Subs used: Fernández 36 (Álvarez), Allende 73 (Pérez), Barragán 75 (Gonzalez) Guadalajara (1) 3 Scorers: A. Pulido 10, R. Cisneros 65, Edwin Hernández 89 Yellow card: Pineda 17, Sánchez 48 Subs used: Brizuela 46 (Pulido), Beltrán 68 (López), Godínez 83 (Cisneros) Referee: Aldo Cano Martínez ................................................................. Sunday, January 21 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v América (1200/1800) Santos Laguna v Morelia (1800/0000)