UPDATE 5-Liga MX Summaries

Mar 4 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Cruz Azul (0) 0 Yellow card: Flores 36, Edgar Méndez 46, Cauteruccio 55, Mora 79 Missed penalty: F. Silva 50 Subs used: Rodríguez 59 (Cauteruccio), Montoya 72 (Silva), Fierro 84 (Flores) Querétaro (0) 1 Scorers: Camilo Sanvezzo 81 Yellow card: Samudio 43, Güemez 46, Martínez 49 Subs used: Camilo Sanvezzo 17 (Puch), Trejo 67 (Zamorano), Pérez 82 (Samudio) Referee: Alejandro Funk Villafañe ................................................................. Monterrey (1) 1 Scorers: Rogelio Funes Mori 9 Yellow card: Pabón 53 Subs used: Sánchez 58 (Velarde), Jorge Benítez 75 (Ortiz), Domínguez 84 (Medina) Puebla (2) 3 Scorers: O. Fernández 26, L. Venegas 45, L. Cavallini 89 Yellow card: Venegas 53, Santamaría 60 Subs used: Cruz 66 (Angulo), Acuña 72 (Fernández), Enríquez 83 (Chumacero) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. León (2) 3 Scorers: L. Montes 8, Elías Hernández 27, M. Boselli 58 Yellow card: Montes 42, Boselli 64, Elías Hernández 73, Cornejo 81 Subs used: Piris 44 (Navarro), Díaz 74 (Elías Hernández), Donovan 84 (Rodríguez) Pumas UNAM (0) 0 Yellow card: Díaz 66 Subs used: Alustiza 46 (Gallardo), Mendoza 61 (Abraham), Acosta 75 (Barrera) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. Necaxa (1) 1 Scorers: V. Dávila 16 Yellow card: Fernández 71 Subs used: Villalpando 55 (Ponce), Culma 68 (González), Barragán 73 (Dávila) Santos Laguna (2) 2 Scorers: Djaniny 18, I. Lichnovsky 37og Subs used: De Buen 73 (Djaniny), Alcoba 76 (Martínez), Jonathan Rodríguez 82 (Isijara) Referee: Jonathan Hernández Juárez ................................................................. Guadalajara (1) 1 Scorers: J. Godínez 21 Yellow card: Salcido 42, Pérez 87 Subs used: Brizuela 65 (López), Cisneros 83 (Sánchez) América (1) 1 Scorers: O. Peralta 26 Yellow card: Valdez 42, Aguilera 51, Marchesín 62, Ibarra 66, Rodríguez 69 Subs used: Cruz 78 (Aguilera), Corona 81 (Ménez), Martín 88 (Domínguez) Referee: Adonai Escobedo González ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (CST/GMT) Toluca v Pachuca (1200/1800) Veracruz v Tigres UANL (1800/0000)