UPDATE 6-Liga MX Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Lobos BUAP (1) 1 Scorers: C. Cercado 7 Yellow card: Medina 26, Aquino 40, Villalpando 42, Rodríguez 55, Tercero 76, Advíncula 83 Subs used: Diego Jiménez 65 (Cortéz), Escoto 77 (Ávila), Jordan Sierra 81 (Medina) Pumas UNAM (0) 1 Scorers: M. Díaz 73 Yellow card: Quintana 21, Gallardo 52, Barrera 56, Díaz 61 Missed penalty: N. Castillo 63 Subs used: Alustiza 46 (Cabrera), Abraham 65 (Van Rankin), Mendoza 81 (Fórmica) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Tigres UANL (2) 3 Scorers: E. Vargas 36, J. Aquino 42, A. Gignac 84 Yellow card: Rodríguez 44, Meza 45, Gignac 71, Rafael Carioca 94 Subs used: Damm 64 (Sosa), Jorge Torres 68 (Meza), Zelarayán 88 (Vargas) Pachuca (0) 2 Scorers: Á. Sagal 48, K. Honda 80 Yellow card: Jorge Hernández 2, García 70, Palacios 88 Subs used: É. Gutiérrez 62 (Guzmán), Palacios 72 (Jara), Walter González 88 (Aguirre) Referee: Jorge Antonio Pérez Durán ................................................................. León (0) 0 Yellow card: Mejía 41 Subs used: Burdisso 46 (Cornejo), Ramos 77 (Rodríguez), Burbano 77 (Andrade) Necaxa (1) 4 Scorers: M. Fernández 42, C. Gonzalez 46, C. Gonzalez 54, D. Villalpando 88 Yellow card: Lichnovsky 6, Fernández 51 Subs used: Barragán 59 (Gonzalez), Álvarez 69 (Dávila), Báez 72 (Alvarado) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. América (1) 1 Scorers: B. Valdez 30 Yellow card: William da Silva 63, Ibarra 69 Subs used: Ménez 67 (Domínguez), Ibargüen 78 (Ibarra), Corona 79 (William da Silva) Atlas (0) 0 Yellow card: Gómez 54, Barreiro 59, Caraglio 92 Subs used: Cardona 63 (Gómez), Á. Henríquez 71 (Aboagye), Robles 84 (Vigon) Referee: Óscar Macías Romo ................................................................. Guadalajara (0) 1 Scorers: A. Pulido 47 Yellow card: Marín 47 Subs used: Brizuela 46 (Edwin Hernández), Pulido 46 (Pineda), Sandoval 64 (Sánchez) Monterrey (1) 2 Scorers: Alfonso González 42, A. Hurtado 50 Yellow card: Sánchez 51, Vangioni 55, Hurtado 73, Ortiz 75, Sánchez 94 Subs used: Urretaviscaya 59 (Alfonso González), Molina 74 (Pabón), Sánchez 81 (Hurtado) Referee: Arturo Cruz Hurtado ................................................................. Sunday, January 28 fixtures (CST/GMT) Toluca v Cruz Azul (1200/1800) Veracruz v Santos Laguna (1800/0000)