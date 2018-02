UPDATE 6-Liga MX Summaries

Feb 4 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Querétaro (0) 0 Yellow card: Corral 29, Camilo Sanvezzo 59, Gómez 62 Subs used: Britos 46 (Zamorano), Candelo 46 (Martínez), Noriega 69 (Trejo) Veracruz (1) 1 Scorers: C. Esquivel 27 Red card: Mares 92 Yellow card: Luna 29, Rivas 48, Villalba 55, Ramos 71 Subs used: Esquivel 17 (Murillo), Jefferson Murillo 83 (Villalba), Cid 93 (Luna) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. Monterrey (2) 5 Scorers: A. Hurtado 16, Rogelio Funes Mori 22, Alfonso González 47, A. Hurtado 66, J. Urretaviscaya 70 Yellow card: Alfonso González 88 Subs used: Sánchez 51 (Gónzalez), Urretaviscaya 69 (Hurtado), Cruz 76 (Rogelio Funes Mori) León (0) 1 Scorers: Elías Hernández 60 Yellow card: Navarro 25, Mejía 63, Montes 81 Subs used: Piris 33 (Andrade), Herrera 46 (Piris), Ramos 82 (Rodríguez) Referee: Miguel Ángel Flores Rodríguez ................................................................. Santos Laguna (0) 0 Subs used: Lozano 58 (Isijara), Martínez 72 (Jonathan Rodríguez) Tijuana (0) 0 Yellow card: Mendoza 34, Valenzuela 88 Subs used: Bolaños 65 (Chávez), Mateus 80 (Malcorra), Guido 84 (Bou) Referee: León Vicente Barajas Anzures ................................................................. Pachuca (1) 2 Scorers: É. Gutiérrez 19, K. Honda 60 Red card: Jorge Hernández 47 Yellow card: É. Gutiérrez 39 Subs used: López 82 (García), Walter González 83 (Jara), Palacios 85 (Aguirre) Morelia (1) 3 Scorers: C. Guzmán 40, G. Lezcano 51, R. Ruidíaz 74pen Yellow card: Millar 35, Achilier 65, Vilchis 83, Valadéz 91 Subs used: Vilchis 69 (Osuna), Rodríguez 82 (Lezcano), Sansores 92 (Sepúlveda) Referee: Arturo Cruz Hurtado ................................................................. América (2) 5 Scorers: H. Martín 35, H. Martín 45+1, H. Martín 47, R. Ibarra 78, J. Ménez 82 Yellow card: Uribe 60, Peralta 65 Subs used: Ménez 46 (Vargas), Álvarez 63 (Uribe), Ibargüen 70 (Peralta) Lobos BUAP (0) 1 Scorers: E. Tercero 76 Red card: Rodríguez 27 Yellow card: Aquino 60, Medina 87, Cercado 87 Subs used: Erpen 32 (Cortéz), Jordan Sierra 46 (Advíncula), Escoto 68 (Ávila) Referee: Jonathan Hernández Juárez ................................................................. Necaxa (0) 0 Yellow card: Lichnovsky 19, Alvarado 29, Dávila 49 Missed penalty: M. Barragán 90 Subs used: Barragán 62 (Dávila), Álvarez 71 (Gonzalez), Allende 78 (Fernández) Toluca (0) 0 Yellow card: Barrientos 56 Subs used: Vega 58 (Quiñónes), Á. Reyna 78 (Delgadillo), Canelo 83 (Uribe) Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. Sunday, February 4 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Tigres UANL (1200/1800)