UPDATE 6-Liga MX Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Lobos BUAP (0) 3 Scorers: J. Amione 71, J. Quiñones 75, J. Quiñones 90+5 Yellow card: Amione 73, Quiñones 76, Advíncula 85 Subs used: Jordan Sierra 46 (Medina), Diego Jiménez 54 (Cortéz), Amione 70 (Olvera) Atlas (1) 1 Scorers: M. Caraglio 35 Subs used: Vigón 52 (Gómez), Morrison 60 (Á. Henríquez) Referee: Juan Andrés Esquivel González ................................................................. Cruz Azul (0) 0 Yellow card: Salas 26, Silva 32, Flores 39, Roco 66, Silva 84 Subs used: Montoya 47 (Peña), Silva 46 (Mora), Á. Mena 74 (Salas) Necaxa (1) 2 Scorers: D. Villalpando 14, C. Gonzalez 64 Yellow card: González 42, Villalpando 45 Subs used: Gallegos 68 (Dávila), Culma 75 (Villalpando), Báez 87 (Alvarado) Referee: Miguel Ángel Flores Rodríguez ................................................................. Tigres UANL (1) 1 Scorers: A. Gignac 41 Yellow card: Guzmán 33, Juninho 35, Vargas 39 Subs used: Zelarayán 71 (Valencia), Damm 74 (Acosta), Torres 83 (Rafael Carioca) América (0) 1 Scorers: J. Ménez 69pen Yellow card: Uribe 15, Marchesín 45, Paul Aguilar 61 Missed penalty: M. Uribe 33 Subs used: Ménez 54 (Uribe), Corona 74 (Martín), Díaz 82 (Domínguez) Referee: Arturo Cruz Hurtado ................................................................. León (2) 2 Scorers: M. Boselli 3, A. Andrade 21 Yellow card: Rodríguez 39, Herrera 64, Mejía 75 Subs used: Díaz 79 (Rodríguez), Donovan 83 (Andrade), Burbano 92 (Elías Hernández) Puebla (0) 1 Scorers: A. Tabó 51 Yellow card: Tabó 70 Subs used: Tabó 46 (González Díaz), Cruz 64 (Fernández), Rodríguez 81 (Marrugo) Referee: Edgar Ulises Rangel Araújo ................................................................. Guadalajara (0) 0 Yellow card: Pérez 15, Pereira 87 Subs used: Cisneros 46 (Sánchez), Pineda 57 (Pérez), Sandoval 66 (Edwin Hernández) Santos Laguna (1) 2 Scorers: J. Furch 32, Djaniny 58 Yellow card: Djaniny 72 Subs used: Cortés 65 (Isijara), Jonathan Rodríguez 78 (Djaniny), Rivas 83 (Martínez) Referee: Uriel Olvera Ríos ................................................................. Sunday, February 11 fixtures (CST/GMT) Toluca v Monterrey (1200/1800) Veracruz v Pachuca (1800/0000) Tuesday, February 13 fixtures (CST/GMT) Atlas v Necaxa (1900/0100) Lobos BUAP v Tigres UANL (2030/0230) América v Morelia (2045/0245) Wednesday, February 14 fixtures (CST/GMT) Santos Laguna v León (1900/0100) Querétaro v Guadalajara (1900/0100) Monterrey v Cruz Azul (2045/0245) Pumas UNAM v Veracruz (2100/0300) Puebla v Toluca (2100/0300) Pachuca v Tijuana (2106/0306)