UPDATE 7-Liga MX Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Cruz Azul (1) 1 Scorers: J. Domínguez 34 Yellow card: Velázquez 38, Silva 81 Subs used: Montoya 46 (Baca), Salas 57 (Cauteruccio), Fierro 66 (Rodríguez) Puebla (0) 1 Scorers: F. Acuña 86 Yellow card: Santamaría 49 Subs used: Acuña 46 (Torres), Fernández 61 (Guerrero), Escoboza 75 (Marrugo) Referee: Juan Andrés Esquivel González ................................................................. Tigres UANL (1) 2 Scorers: A. Gignac 32, A. Gignac 81 Subs used: Jorge Torres 68 (Acosta), Sosa 72 (Valencia), Meza 85 (Vargas) Atlas (0) 0 Yellow card: Márquez 18 Subs used: Á. Henríquez 46 (Morrison), Njoh 71 (Vigón), Gómez 80 (Garnica) Referee: Roberto Ríos Jácome ................................................................. León (0) 1 Scorers: A. Ramos 75 Yellow card: Juan González 17, Mosquera 67, Mejía 81, Burbano 93 Subs used: Ramos 58 (Andrade), Burbano 58 (Rodríguez) Querétaro (1) 1 Scorers: E. Puch 44pen Red card: Güemez 21 Yellow card: Everaldo 60 Subs used: Trejo 71 (Sánchez), Arellano 84 (Everaldo), Britos 86 (Puch) Referee: José Alfredo Peñaloza Soto ................................................................. Tijuana (2) 4 Scorers: Mateus 10, Mateus 43, J. Lucero 51pen, I. Malcorra 90+3 Yellow card: Valenzuela 14, Malcorra 18, Rivero 59, Pablo Aguilar 72, Musto 80, Mateus 82 Subs used: Lucero 29 (Bou), Guido 70 (Rivero), Mendoza 78 (Bolaños) Pumas UNAM (1) 1 Scorers: N. Castillo 1 Red card: Cabrera 57 Yellow card: Castillo 18, Cabrera 57, Barrera 82 Subs used: Torres 46 (Fuentes), Abraham 61 (Alustiza), Mendoza 83 (Castillo) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Necaxa (1) 3 Scorers: C. Gonzalez 6, V. Dávila 48, C. Gonzalez 90+2pen Red card: Villalpando 74 Yellow card: Lichnovsky 85 Subs used: Gallegos 71 (Dávila), Báez 81 (Fernández), Barragán 93 (Gonzalez) Monterrey (0) 0 Yellow card: Gónzalez 24, Basanta 52 Subs used: Velarde 12 (Vangioni), Urretaviscaya 57 (Pabón), Jorge Benítez 69 (Alfonso González) Referee: Miguel Ángel Flores Rodríguez ................................................................. Guadalajara (0) 1 Scorers: O. Alanís 75pen Yellow card: Pineda 16, Pizarro 49 Subs used: Brizuela 61 (Cisneros), López 70 (Sandoval), Macías 76 (Pineda) Pachuca (0) 1 Scorers: Á. Sagal 72 Yellow card: Jorge Hernández 49, García 66, Murillo 80 Missed penalty: Á. Sagal 86 Subs used: Palacios 65 (Sánchez), Walter González 82 (López), Herrera 89 (Aguirre) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. Toluca (12:00) Santos Laguna ................................................................. Veracruz (18:00) América ................................................................. Friday, February 23 fixtures (CST/GMT) Puebla v Necaxa (1900/0100) Atlas v Monterrey (2100/0300)