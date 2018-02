UPDATE 7-Liga MX Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Lobos BUAP (1) 5 Scorers: F. Erpen 39, G. Cortéz 56, Diego Jiménez 70, J. Amione 84, I. Ávila 90 Yellow card: Ávila 45, Amione 81 Subs used: Quiñones 70 (Cortéz), Treviño 76 (Aquino), Amione 80 (Diego Jiménez) Veracruz (0) 0 Yellow card: Diego Chávez 59, Ramos 72 Subs used: Bravo 46 (Alan Santos), Murillo 61 (Diego Chávez), Lara 79 (Luna) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Querétaro (0) 0 Yellow card: Güemez 40, Candelo 41, Puch 64 Subs used: Trejo 46 (Sánchez), Camilo Sanvezzo 46 (Martínez), Zamorano 71 (Everaldo) Toluca (1) 2 Scorers: L. Quiñónes 6, F. Uribe 53 Subs used: Canelo 63 (López), Delgadillo 73 (Quiñónes), Á. Reyna 86 (Uribe) Referee: Jorge Antonio Pérez Durán ................................................................. Tigres UANL (2) 2 Scorers: A. Gignac 3, Rafael Carioca 37 Subs used: Damm 83 (Sosa), Acosta 89 (Zelarayán) Morelia (0) 1 Scorers: R. Ruidíaz 84 Subs used: Sansores 63 (Sepúlveda), Lezcano 63 (Vilchis), Duque 83 (Valdés) Referee: Miguel Ángel Flores Rodríguez ................................................................. Pachuca (0) 2 Scorers: S. Palacios 65, K. Honda 90+3pen Yellow card: Jorge Hernández 38, Sánchez 42 Subs used: Walter González 46 (Sánchez), Palacios 62 (Aguirre), Jara 81 (Á. Sagal) León (1) 1 Scorers: M. Boselli 43 Yellow card: Montes 18, Rodríguez 77, Mosquera 92 Subs used: Herrera 59 (Juan González), Andrade 66 (Elías Hernández), Donovan 81 (Rodríguez) Referee: Arturo Cruz Hurtado ................................................................. América (0) 0 Yellow card: Ibarra 37, Rodríguez 83 Subs used: Martín 46 (Vargas), Domínguez 57 (Ibargüen), Corona 78 (William da Silva) Tijuana (0) 0 Yellow card: Musto 17, Muñoz 36, Lajud 79, Pablo Aguilar 88 Subs used: José García 46 (Lucero), Valenzuela 64 (Chávez), Chávez 74 (Julio Angulo) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Guadalajara (1200/1800) Santos Laguna v Cruz Azul (1800/0000)