UPDATE 8-Liga MX Summaries

Feb 15 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Wednesday (start times are CST) Clausura ................................................................. Santos Laguna (4) 5 Scorers: O. Martínez 25, Djaniny 31pen, Djaniny 35, Djaniny 39, Jonathan Rodríguez 66 Yellow card: Izquierdoz 15 Subs used: Jonathan Rodríguez 63 (Djaniny), Cortés 76 (Lozano), Andrade 83 (Villafaña) León (1) 1 Scorers: M. Boselli 2 Yellow card: Andrade 43, Montes 58, Navarro 89 Subs used: Rodríguez 63 (Cecchini), Díaz 63 (Montes), Ramos 78 (Andrade) Referee: Jorge Antonio Pérez Durán ................................................................. Querétaro (1) 2 Scorers: E. Puch 18, M. Martínez 88 Yellow card: Martínez 17 Subs used: Arellano 46 (Sánchez), Britos 74 (Puch), Noriega 90 (Candelo) Guadalajara (0) 2 Scorers: A. Pulido 46, A. Pulido 90+2 Subs used: Pizarro 60 (Brizuela), Cisneros 60 (Macías), Cisneros 82 (Sánchez) Referee: Luis Enrique Santander Aguirre ................................................................. Monterrey (1) 2 Scorers: Rogelio Funes Mori 30, Alfonso González 67 Yellow card: Medina 60, Sánchez 86 Subs used: Ortiz 76 (Pabón), Jorge Benítez 82 (Alfonso González), Montes 87 (Sánchez) Cruz Azul (1) 2 Scorers: M. Rodríguez 43, J. Domínguez 88 Yellow card: Velázquez 39, Domínguez 92 Subs used: Madueña 71 (Rodríguez), Fierro 71 (Mora), Montoya 79 (Baca) Referee: Miguel Ángel Chacón Viveros ................................................................. Pumas UNAM (1) 1 Scorers: D. Cabrera 36 Yellow card: Castillo 85, Alejandro Arribas 93 Subs used: Abraham 70 (Van Rankin), Torres 81 (Fuentes), Figueroa 93 (Barrera) Veracruz (2) 2 Scorers: Diego Chávez 19, Diego Chávez 24 Yellow card: Alan Santos 21, Ramos 51, Luna 74, Rivas 85, Gallese 89 Subs used: Menéndez 59 (Alan Santos), Cid 74 (Luna), Martínez 80 (Villalba) Referee: Miguel Ángel Flores Rodríguez ................................................................. Puebla (2) 2 Scorers: L. Cavallini 11pen, L. Cavallini 28 Yellow card: Guerrero 37, Santamaría 85 Subs used: Rodríguez 66 (Escoboza), Torres 75 (Acuña), Fernández 85 (Marrugo) Toluca (0) 0 Red card: Barrientos 80 Yellow card: Á. Reyna 41, Rodrigo Salinas 67, Barrientos 80, Sambueza 90 Subs used: Á. Reyna 40 (Delgadillo), Quiñónes 46 (Vega), Uribe 70 (Perg) Referee: Arturo Cruz Hurtado ................................................................. Pachuca (1) 2 Scorers: Á. Sagal 21, É. Gutiérrez 89 Yellow card: Murillo 26, É. Gutiérrez 60 Subs used: García 46 (Martínez), Aguirre 62 (Palacios), Herrera 89 (Honda) Tijuana (0) 0 Yellow card: Mendoza 54, Pérez 75 Subs used: Mateus 58 (Chávez), Julio Angulo 69 (Guido), José García 80 (Lucero) Referee: Jesús Bisguerra Mendiola ................................................................. Friday, February 16 fixtures (CST/GMT) Morelia v Lobos BUAP (1900/0100) Saturday, February 17 fixtures (CST/GMT) Cruz Azul v Puebla (1700/2300) Tigres UANL v Atlas (1900/0100) León v Querétaro (1906/0106) Tijuana v Pumas UNAM (2030/0230) Necaxa v Monterrey (2100/0300) Guadalajara v Pachuca (2106/0306) Sunday, February 18 fixtures (CST/GMT) Toluca v Santos Laguna (1200/1800) Veracruz v América (1800/0000)