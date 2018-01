Liga MX Top Scorers

Jan 20 (OPTA) - Top Scorers in the Liga MX on Saturday 1 A. Hurtado (CF Monterrey) 14 2 M. Boselli (Club León) 13 Rogelio Funes Mori (CF Monterrey) E. Valencia (CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León) 3 R. Ruidíaz (CA Monarcas Morelia) 12 4 F. Mora (Cruz Azul) 10 J. Quiñones (CF Lobos de la BUAP) F. Uribe (Deportivo Toluca) 5 N. Castillo (Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico) 9 Camilo Sanvezzo (Querétaro) J. Furch (Club Santos Laguna) V. Guzmán (CF Pachuca) 6 M. Caraglio (CSyD Atlas de Guadalajara) 8 Djaniny (Club Santos Laguna) 7 G. Bou (Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente) 7 A. Gignac (CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León) Elías Hernández (Club León) D. Pabón (CF Monterrey) O. Peralta (Club América) E. Vargas (CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León)