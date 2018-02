Liga MX Top Scorers

Feb 24 (OPTA) - Top Scorers in the Liga MX on Saturday 1 A. Hurtado (Monterrey) 17 2 M. Boselli (Club León) 15 Rogelio Funes Mori (Monterrey) 3 R. Ruidíaz (Monarcas Morelia) 14 Djaniny (Santos Laguna) 4 J. Quiñones (Lobos BUAP) 13 E. Valencia (Tigres UANL) 5 F. Uribe (Deportivo Toluca) 12 6 A. Gignac (Tigres UANL) 11 F. Mora (Cruz Azul) 7 M. Caraglio (Atlas de Guadalajara) 10 N. Castillo (Pumas UNAM) J. Furch (Santos Laguna) C. Gonzalez (Club Necaxa) 8 Camilo Sanvezzo (Querétaro) 9 V. Guzmán (Pachuca) 9 G. Bou (Tijuana) 8 L. Cavallini (Puebla) Elías Hernández (Club León) O. Peralta (Club América) E. Vargas (Tigres UANL)