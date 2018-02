Jan 30 (OPTA) - Results and fixtures for the KNVB Beker on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals --------------------------------- Twente (0) 3 Cambuur (1) 1 Wednesday, January 31 fixtures (CET/GMT) AZ v PEC Zwolle (1830/1730) Feyenoord v PSV (2045/1945) Thursday, February 1 fixtures (CET/GMT) Willem II v Roda JC (2045/1945)