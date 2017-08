UPDATE 1-Soccer-Dutch championship summaries

Aug 12 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday Saturday, August 12 Heracles Almelo 2 Paul Gladon 65, Brandley Kuwas 82 Ajax Amsterdam 1 Hakim Ziyech 56 Halftime: 0-0;Attendance: 12,080 - - - Vitesse Arnhem 4 Thomas Bruns 2, Bryan Linssen 20, Tim Matavz 31, Milot Rashica 77 NAC Breda 1 Thierry Ambrose 69 Halftime: 3-0;Attendance: 13,921 - - - PSV Eindhoven 3 Hirving Lozano 31, Gaston Pereiro 48, Marco van Ginkel 76 AZ Alkmaar 2 Dabney dos Santos 18, Wout Weghorst 81pen Halftime: 1-1;Attendance: 32,700 - - - VVV-Venlo 3 Clint Leemans 44, Tarik Tissoudali 48, Vito van Crooy 90+2 Sparta Rotterdam 0 Red Card: Jeffrey Chabot 83 Halftime: 1-0;Attendance: 5,832 - - - Friday, August 11 ADO Den Haag 0 Utrecht 3 Cyriel Dessers 15,81, Sander van de Streek 55 Halftime: 0-1;Attendance: 12,134 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, August 13 PEC Zwolle v Roda JC Kerkrade (1030) Feyenoord v Twente Enschede (1230) Willem II Tilburg v Excelsior (1230) Groningen v Heerenveen (1445)