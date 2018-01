Eredivisie Summaries

Jan 19 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Friday (start times are CET) Utrecht (0) 1 Scorers: C. Dessers 74 Yellow card: Ayoub 13, Kerk 92 Subs used: Dessers 56 (Emanuelson), Velanas 64 (van de Streek), Görtler 95 (Labyad) AZ (0) 1 Scorers: J. Svensson 55 Yellow card: Weghorst 42, Jahanbakhsh 73, Wuytens 78 Subs used: Idrissi 77 (Helmer) Attendance: 18,457 Referee: Edgar Bijl ................................................................. Saturday, January 20 fixtures (CET/GMT) Roda JC v Twente (1830/1730) PEC Zwolle v NAC Breda (1945/1845) ADO Den Haag v VVV (1945/1845) Vitesse v Heerenveen (2045/1945) Sunday, January 21 fixtures (CET/GMT) Sparta Rotterdam v Excelsior (1230/1130) Willem II v Groningen (1430/1330) Ajax v Feyenoord (1430/1330) Heracles v PSV (1645/1545) Wednesday, January 24 fixtures (CET/GMT) Utrecht v Feyenoord (2000/1900)