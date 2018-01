Eredivisie Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Wednesday (start times are CET) Utrecht (1) 1 Scorers: G. Kerk 41 Subs used: Troupée 33 (Robin van der Meer), Dessers 63 (van de Streek), Görtler 86 (Labyad) Feyenoord (1) 1 Scorers: S. Larsson 23 Yellow card: Malacia 15, St. Juste 45 Subs used: Diks 60 (Tapia), Boëtius 71 (Berghuis), van Persie 81 (Vente) Attendance: 22,111 Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. Friday, January 26 fixtures (CET/GMT) Heerenveen v Sparta Rotterdam (2000/1900) Saturday, January 27 fixtures (CET/GMT) Groningen v Heracles (1830/1730) Twente v PSV (1945/1845) PEC Zwolle v Vitesse (1945/1845) NAC Breda v VVV (2045/1945) Sunday, January 28 fixtures (CET/GMT) Utrecht v Ajax (1230/1130) Feyenoord v ADO Den Haag (1430/1330) Roda JC v Excelsior (1430/1330) Willem II v AZ (1645/1545)