Eredivisie Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Tuesday (start times are CET) PEC Zwolle (2) 3 Scorers: W. Marinus 23, Y. Namli 28, M. Saymak 73 Yellow card: Dekker 35 Subs used: Menig 74 (Marinus), Bakker 91 (Saymak) Heerenveen (0) 2 Scorers: D. Dumfries 69, R. Ghoochannejhad 80 Yellow card: Bulthuis 53, Dumfries 85 Subs used: Thorsby 46 (Kobayashi), Woudenberg 60 (Bulthuis), Veerman 78 (van Amersfoort) Attendance: 12,920 Referee: Edgar Bijl ................................................................. Wednesday, February 7 fixtures (CET/GMT) Twente v AZ (1830/1730) Utrecht v Sparta Rotterdam (1830/1730) PSV v Excelsior (1830/1730) Willem II v VVV (2045/1945) NAC Breda v Heracles (2045/1945) Roda JC v Ajax (2045/1945) Thursday, February 8 fixtures (CET/GMT) ADO Den Haag v Vitesse (1830/1730) Feyenoord v Groningen (2045/1945) Saturday, February 10 fixtures (CET/GMT) Heracles v Willem II (1830/1730) Utrecht v PEC Zwolle (1830/1730) Sparta Rotterdam v PSV (1945/1845) Heerenveen v Roda JC (2045/1945) AZ v VVV (2045/1945) Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Ajax v Twente (1230/1130) Vitesse v Feyenoord (1430/1330) Excelsior v NAC Breda (1430/1330) Groningen v ADO Den Haag (1645/1545)