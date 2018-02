Eredivisie Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Vitesse (1) 1 Scorers: L. Castaignos 2 Yellow card: Oude Kotte 81, Serero 84, van der Werff 89 Subs used: Oude Kotte 22 (Kashia), Karavaev 62 (Dabo), Foor 72 (Linssen) Excelsior (1) 2 Scorers: H. Faik 44, M. van Duinen 66 Yellow card: van Duinen 75 Subs used: Garcia 36 (Burnet), Vermeulen 90 (van Duinen), Hadouir 93 (Elbers) Attendance: 15,432 Referee: Sander van der Eijk ................................................................. NAC Breda (0) 1 Scorers: U. Sadiq 85 Yellow card: Korte 51, Meijers 56 Subs used: Korte 46 (Ambrose), Sadiq 61 (te Vrede), Agyepong 72 (Vloet) AZ (1) 3 Scorers: A. Jahanbakhsh 32, G. Til 47, M. Seuntjens 52 Subs used: van Overeem 57 (Til), Bel Hassani 72 (Idrissi), Vlaar 80 (Hatzidiakos) Attendance: 18,628 Referee: Richard Martens ................................................................. PSV (2) 2 Scorers: S. Arias 34, L. de Jong 43 Red card: Lozano 45 Yellow card: Hendrix 48 Subs used: Luckassen 66 (Mauro Júnior), Malen 78 (Bergwijn) Heerenveen (0) 2 Scorers: S. Schaars 56, R. Ghoochannejhad 82 Yellow card: Schaars 61, Dumfries 76 Subs used: Veerman 46 (Pierie), Rojas 78 (Woudenberg), van Amersfoort 82 (Dumfries) Attendance: 33,500 Referee: Edwin van de Graaf ................................................................. ADO Den Haag (0) 2 Scorers: B. Johnsen 69, A. El Khayati 90+2pen Subs used: Duplan 62 (Falkenburg) Willem II (1) 1 Scorers: Fran Sol 40 Yellow card: Chirivella 30, Lewis 36, Lachman 76 Subs used: Lieftink 46 (Enoh), van der Linden 81 (Meißner), Haye 88 (Croux) Attendance: 9,966 Referee: Erwin Blank ................................................................. Roda JC (12:30) Utrecht ................................................................. Feyenoord (14:30) Heracles ................................................................. Twente (14:30) Sparta Rotterdam ................................................................. PEC Zwolle (16:45) Ajax ................................................................. Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Groningen v NAC Breda (2000/1900)