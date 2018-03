Eredivisie Summaries

Mar 2 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Friday (start times are CET) Roda JC (0) 0 Yellow card: Vansteenkiste 12 Subs used: van Velzen 58 (Vansteenkiste), Ngombo 58 (Milts), Gnjatić 72 (El Makrini) Heracles (2) 3 Scorers: B. Kuwas 13, K. Peterson 39, P. van Ooijen 90 Yellow card: Gladon 83 Subs used: Gladon 63 (Vermeij), Navrátil 77 (Peterson) Attendance: 12,946 Referee: Freek Van Herk ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) PSV v Utrecht (1830/1730) Excelsior v AZ (1830/1730) Heerenveen v Willem II (2045/1945) NAC Breda v Feyenoord (2045/1945) Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) PEC Zwolle v VVV (1230/1130) Sparta Rotterdam v ADO Den Haag (1430/1330) Vitesse v Ajax (1430/1330) Twente v Groningen (1645/1545)