Eredivisie Summaries

Mar 9 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Friday (start times are CET) Heracles (0) 2 Scorers: K. Peterson 57, A. Maher 63og Yellow card: van Ooijen 8, Jamiro 66, Wuytens 77 Subs used: Wuytens 64 (Droste), Gladon 80 (Vermeij), van de Berg 90 (Breukers) Twente (0) 1 Scorers: A. Tighadouini 50 Yellow card: Maher 1, Cuevas 29, van der Lely 67 Subs used: El Hamdaoui 72 (Tighadouini), Hooiveld 81 (Boere) Attendance: 12,080 Referee: Joey Kooij ................................................................. Saturday, March 10 fixtures (CET/GMT) ADO Den Haag v NAC Breda (1830/1730) VVV v Excelsior (1945/1845) Willem II v PSV (1945/1845) Roda JC v Sparta Rotterdam (2045/1945) Sunday, March 11 fixtures (CET/GMT) Groningen v PEC Zwolle (1230/1130) Utrecht v Vitesse (1430/1330) Ajax v Heerenveen (1430/1330) Feyenoord v AZ (1645/1545)