Soccer-Dutch championship summaries

Sept 15 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Friday Sparta Rotterdam 0 AZ Alkmaar 2 Wout Weghorst 34,61 Missed penalty: Wout Weghorst 23 Halftime: 0-1;Attendance: 10,210 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, September 16 Excelsior v Heerenveen (1630) NAC Breda v Groningen (1745) Roda JC Kerkrade v Willem II Tilburg (1745) PEC Zwolle v Heracles Almelo (1845) Sunday, September 17 ADO Den Haag v Ajax Amsterdam (1230) Twente Enschede v Utrecht (1230) PSV Eindhoven v Feyenoord (1445) Vitesse Arnhem v VVV-Venlo (1445)