UPDATE 1-Soccer-Dutch championship summaries

Nov 18 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Saturday NAC Breda 0 Ajax Amsterdam 8 Matthijs de Ligt 13,33, Donny van de Beek 18,27,75, David Neres 29, Lasse Schone 66pen, Klaas-Jan Huntelaar 73 Halftime: 0-5;Attendance: 18,969 - - - Willem II Tilburg 2 Thom Haye 46, Bartholomew Ogbeche 57 Sparta Rotterdam 2 Deroy Duarte 23,27 Halftime: 0-2;Attendance: 11,511 - - - Twente Enschede 0 Heerenveen 4 Daniel Hoegh 24, Michel Vlap 43, Martin Odegaard 61, Henk Veerman 87 Halftime: 0-2;Attendance: 25,600 - - - Feyenoord 1 Nicolai Jorgensen 54 VVV-Venlo 1 Damian van Bruggen 86 Halftime: 0-0;Attendance: 47,500 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, November 19 ADO Den Haag v Heracles Almelo (1130) Groningen v Vitesse Arnhem (1330) Utrecht v Excelsior (1330) PEC Zwolle v PSV Eindhoven (1330) Roda JC Kerkrade v AZ Alkmaar (1545)