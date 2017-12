UPDATE 1-Soccer-Dutch championship summaries

Dec 14 (Gracenote) - Summaries from the Dutch championship matches on Thursday Thursday, December 14 Ajax Amsterdam 3 Siem de Jong 23, Kasper Dolberg 57pen, Hakim Ziyech 86 Excelsior 1 Mike van Duinen 40 Halftime: 1-1;Attendance: 51,695 - - - Heracles Almelo 3 Dries Wuytens 6, Reuven Niemeijer 74, Vincent Vermeij 90 Sparta Rotterdam 2 Nick Proschwitz 46,76 Halftime: 1-0;Attendance: 9,203 - - - Wednesday, December 13 Feyenoord 1 Steven Berghuis 41 Heerenveen 1 Henk Veerman 43 Halftime: 1-1;Attendance: 40,000 - - - ADO Den Haag 3 Lex Immers 14,68, Erik Falkenburg 73 Roda JC Kerkrade 2 Dani Schahin 6, Simon Gustafson 39pen Red Card: Henk Dijkhuizen 90+2 Halftime: 1-2;Attendance: 9,151 - - - VVV-Venlo 0 Utrecht 1 Gyrano Kerk 24 Halftime: 0-1;Attendance: 5,778 - - - Vitesse Arnhem 2 Tim Matavz 23, Bryan Linssen 88 Willem II Tilburg 2 Bartholomew Ogbeche 13, Ben Rienstra 58 Halftime: 1-1;Attendance: 13,961 - - - Groningen 3 Yoell van Nieff 31, Lars Veldwijk 54pen, Mike te Wierik 90+5 PSV Eindhoven 3 Marco van Ginkel 7,37pen, Bart Ramselaar 16 Halftime: 1-3;Attendance: 20,103 - - - Tuesday, December 12 PEC Zwolle 1 Terell Ondaan 32 Missed penalty: Bram van Polen 88 AZ Alkmaar 1 Alireza Jahanbakhsh 34 Halftime: 1-1;Attendance: 12,875 - - - NAC Breda 1 Peet Bijen 59og Red Card: Nigel Bertrams 90+5 Twente Enschede 2 Oussama Assaidi 48,61 Halftime: 0-0;Attendance: 17,589 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, December 16 Heerenveen v NAC Breda (1730) Willem II Tilburg v PEC Zwolle (1730) PSV Eindhoven v ADO Den Haag (1845) Twente Enschede v Vitesse Arnhem (1945) Roda JC Kerkrade v VVV-Venlo (1945) Sunday, December 17 Sparta Rotterdam v Feyenoord (1130) AZ Alkmaar v Ajax Amsterdam (1330) Utrecht v Heracles Almelo (1330) Excelsior v Groningen (1545)